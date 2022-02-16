Президент «Бетиса» об интересе «Барсы» к Фекиру: «У него отступные 100 млн евро»

Президент Анхель Аро прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к полузащитнику Набилю Фекиру.

«Я не осмелюсь сказать, что Фекир сейчас лучший в Ла Лиге, но его игра – настоящее зрелище.

Надеюсь, он задержится в «Бетисе» как можно дольше. У него отступные в размере 100 млн евро.

Я не переживаю. Если большие клубы интересуются им, значит, он в отличной форме», – сказал Аро.

Ранее появилась информация, что «Барса» готова предложить за Фекира 60 млн евро, однако «Бетис» требует минимум 80 миллионов.