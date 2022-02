6-летний болельщик «Суиндона» написал, что у мамы нет денег на еду. Клуб ищет способ связаться с его семьей, фанаты собрали 1000 фунтов

из 4-го дивизиона Англии опубликовал письмо, которое написал 6-летний болельщик команды Джо.

«У мамы нет денег, чтобы ходить на игры «Суиндона», потому что у нее нет денег на еду, и ей приходится платить за мой обед в школе.

Мне нравится «Суиндон», однажды я приду», – говорится в письме.

Также Джо отправил 26 пенсов, чтобы клуб передал их нападающему Харри Маккерди, который забил единственный гол команды в матче против «Манчестер Сити» в Кубке Англии (1:4).

У письма не было обратного адреса, поэтому клуб попросил людей, которые знают, как связаться с семьей Джо, сообщить об этом.

Также фанаты собрали 1000 фунтов для семьи Джо при помощи специальной страницы на сервисе для пожертвований.

📢 | We have received this letter from Town fan Joe, aged 6 and a half.



We’d really love to get in touch with Joe, but we don’t have a return address.



If anyone recognises the writing or thinks they know who Joe is, please email supporters@swindontownfc.co.uk#STFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/JFgLgNm2Lz