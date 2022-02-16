Килиан Мбаппе: «Мне не нужен матч с «Реалом» для осознания, что я выступаю за один из лучших клубов мира. Я счастлив в «ПСЖ»

Форвард высказался о победном голе в ворота «Реала» (1:0) в первом матче 1/8 финала .

«Я счастлив. Мы провели очень хорошую игру и удовлетворены. Преимущество перед вторым матчем на нашей стороне.

Неймар отдал мне пас, а я смог быстро ворваться в штрафную, где ситуацию контролирует уже форвард. Защитники остались позади, и я точно знал, что хочу пробить между ног вратарю.

Такая команда, как «Реал», никогда не сдается. В этом матче ему не удалось добиться результата, но в ответном он будет действовать иначе. Нам надо будет подготовиться к 9 марта.

Я хотел сосредоточиться на футболе. Люди говорят о многих вещах, все что-то знают и в то же время болтают ни о чем. Правда в том, что я сосредоточен на помощи команде.

Я сосредоточен и счастлив быть в «ПСЖ». Мне не нужно было ждать матча против февральским вечером для того, чтобы осознать, что я выступаю в одном из лучших клубов мира», – заявил Мбаппе.