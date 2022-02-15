75% футболистов – за проведение ЧМ раз в 4 года (FIFPro)

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) провела опрос среди игроков по поводу идеи ФИФА проводить чемпионат мира каждые два года.
75 процентов опрошенных футболистов выступили за то, чтобы мировое первенство проводилось раз в четыре года, как сейчас.
В Европе и Азии за то, чтобы ЧМ проводился каждые четыре года, проголосовали 77 процентов игроков.
В Америке нынешнюю модель проведения турнира поддержали 63 процента опрошенных, в Африке – 49 процентов.
81 процент опрошенных футболистов считают внутренний национальный чемпионат и мировое первенство своими любимыми турнирами.
Всего в опросе приняли участие 1000 действующих футболистов.