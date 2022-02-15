75% футболистов – за проведение ЧМ раз в 4 года (FIFPro)

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов ( ) провела опрос среди игроков по поводу идеи проводить чемпионат мира каждые два года.

75 процентов опрошенных футболистов выступили за то, чтобы мировое первенство проводилось раз в четыре года, как сейчас.

В Европе и Азии за то, чтобы ЧМ проводился каждые четыре года, проголосовали 77 процентов игроков.

В Америке нынешнюю модель проведения турнира поддержали 63 процента опрошенных, в Африке – 49 процентов.

81 процент опрошенных футболистов считают внутренний национальный чемпионат и мировое первенство своими любимыми турнирами.

Всего в опросе приняли участие 1000 действующих футболистов.