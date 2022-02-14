Анчелотти о Бэйле: «Он хочет закончить в «Реале» так, как того заслуживает. Гарет помогал брать ЛЧ»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о полузащитнике Гарете Бэйле.
«Бэйл никогда не проявлял неуважение к партнерам по команде. Он хорошо тренируется, это профессионал.
Гарет хочет закончить в «Реале» так, как того заслуживает, потому что он помогал выигрывать Лигу чемпионов, делал другие важные вещи... И я думаю, что хороший конец в «Реале» пойдет на пользу его карьере», – сказал Анчелотти.
В матче против «Вильярреала», который состоялся 12 февраля, валлиец вышел в старте «Реала» впервые с августа.
С подробной статистикой 32-летнего футболиста, срок контракта которого с «Реалом» истекает летом, можно ознакомиться здесь.