Анчелотти о Бэйле: «Он хочет закончить в «Реале» так, как того заслуживает. Гарет помогал брать ЛЧ»

Главный тренер высказался о полузащитнике .

«Бэйл никогда не проявлял неуважение к партнерам по команде. Он хорошо тренируется, это профессионал.

Гарет хочет закончить в «Реале» так, как того заслуживает, потому что он помогал выигрывать Лигу чемпионов, делал другие важные вещи... И я думаю, что хороший конец в «Реале» пойдет на пользу его карьере», – сказал Анчелотти.

В матче против «Вильярреала», который состоялся 12 февраля, валлиец вышел в старте «Реала» впервые с августа.

С подробной статистикой 32-летнего футболиста, срок контракта которого с «Реалом» истекает летом, можно ознакомиться здесь.