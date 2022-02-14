Колосков о переносе финала ЛЧ из Петербурга: «Полнейшая глупость. Очередной вброс, чтобы мы как-то отреагировали»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о том, что финал чемпионов может быть перенесен из Санкт-Петербурга в случае возможного вторжения России на Украину.

– Это полнейшая глупость. Тем более, новость из Лондона. УЕФА не занимается политическими вопросами. Никто не собирается никуда вторгаться. Об этом уже много раз говорили. Это очередной вброс, чтобы мы как-то отреагировали. Надо верить только официальным заявлениям УЕФА.

– Перенос финала Лиги чемпионов в другой город возможен в теории?

– Такое возможно. Если война между Россией и Украиной случится, хотя такого никогда не произойдет, то финал Лиги чемпионов будет перенесен в другой город. Как не перенести, если государство находится в войне с кем-то. Такого не будет. Спим спокойно, – сказал Колосков.