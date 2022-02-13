Пиоли о победах над «Интером», «Лацио» и «Сампдорией»: «Милан» провел идеальную неделю»

Главный тренер подвел итоги матча 25-го тура Серии А с «Сампдорией» (1:0).

«Идеальная неделя. У нас было три очень сложных матча [с «Интером», «Лацио» и «Сампдорией»], и то, что мы выиграли во всех трех, отличный знак. Надо сохранять этот настрой.

У «Милана» теперь есть свое лицо, причем независимо от соперника, и для меня это самое ценное. Нашей целью было стать сильнее по сравнению с минувшим сезоном. Сейчас у нас на 2 очка больше, чем год назад. Мы подходим к каждому матчу как к самому важному испытанию.

У нас очень высокий уровень уверенности в себе, и клуб, игроки, фанаты – мы все стремимся к одному. Мы знаем, что впереди долгий путь, но хотим продолжать его», – сказал Пиоли.