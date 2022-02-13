«Ювентус» готов продать Сандро и Рабьо летом

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«Ювентус» готов расстаться с защитником Алексом Сандро и хавбеком Адриеном Рабьо летом.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, оба футболиста не входят в планы Массимилиано Аллегри, а их контракты с клубом истекают летом 2023 года. По этой причине «Ювентус» готов выслушать предложения по Сандро и Рабьо во время летнего трансферного окна.

Клубы из английской Премьер-лиги делали запросы по ним, но конкретных предложений не поступало.

Уход Сандро и Рабьо позволит «Ювентусу» облегчить зарплатную ведомость и вложиться в молодых игроков.

Статистику 31-летнего бразильца можно изучить здесь, а показатели 26-летнего француза – тут.

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