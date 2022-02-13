Киммих о 2:4 с «Бохумом»: «Точно ли это менталитет «Баварии»? Такое случилось не впервые»

Полузащитник «Баварии» резко высказался после игры Бундеслиги против «Бохума» (2:4).

«Худшая игра сезона, мы упустили все, что необходимо для победы. Если что-то такое происходит один раз за сезон, то я скажу: «Время от времени это может случаться». Но такое случилось не впервые, так что мы должны проявлять осторожность.

Это не очень связано с планом или тактикой, скорее, это зависит от нашего подхода к игре. Мы точно должны задать вопросы самим себе. Точно ли это менталитет «Баварии»?» – сказал Киммих.

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