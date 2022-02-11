Гранат возвращается в «Олимп-Долгопрудный». Он не играл с мая 2021-го

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат возвращается в «Олимп-Долгопрудный».

34-летний футболист заключил соглашение с клубом Олимп-ФНЛ.

Гранат, известный по выступлениям за «Динамо», «Спартак», «Ростов» и «Рубин», в сезоне-2020/21 выходил в ФНЛ с клубом из Долгопрудного, но потом остался без работы. Владимир не играл с мая 2021-го, а теперь он снова будет выступать за команду.

занимает 15-е место в после 25 туров.

Подробную статистику выступлений Граната смотрите здесь.