Паредес о Месси: «Даже лучшему в мире трудно адаптироваться к новой стране и клубу. Но это Лео, он изменит ситуацию»

Полузащитник высказался про , который проводит первый сезон во французском клубе после перехода из «Барселоны».

Аргентинец забил 2 мяча в 13 матчах Лиги 1 в текущем чемпионате.

«После столь долгого периода в одной команде трудно адаптироваться к новой стране, новому клубу, новым партнерам.

Нелегко даже для Лео, который является лучшим в мире. Непросто прийти в клуб и сразу добиться успеха.

Но это Лео, он обязательно изменит ситуацию и будет играть на своем высоком уровне», – сказал Паредес.