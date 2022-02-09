Паредес о Месси: «Даже лучшему в мире трудно адаптироваться к новой стране и клубу. Но это Лео, он изменит ситуацию»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес высказался про Лионеля Месси, который проводит первый сезон во французском клубе после перехода из «Барселоны».
Аргентинец забил 2 мяча в 13 матчах Лиги 1 в текущем чемпионате.
«После столь долгого периода в одной команде трудно адаптироваться к новой стране, новому клубу, новым партнерам.
Нелегко даже для Лео, который является лучшим в мире. Непросто прийти в клуб и сразу добиться успеха.
Но это Лео, он обязательно изменит ситуацию и будет играть на своем высоком уровне», – сказал Паредес.