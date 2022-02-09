ЦСКА будет обязан выкупить Карраскаля, если тот проведет 50% матчей за команду. Цена – 6 млн евро за 80% прав

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ЦСКА близок к подписанию атакующего полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля, которого армейцы хотели приобрести еще осенью 2020 года.

Аренда 23-летнего колумбийца до июля 2022 года может обойтись московскому клубу в 300 тысяч евро, сообщает журналист Хуан Кортезе.

В контракте прописана опция выкупа 80% прав на футболиста за 6 миллионов евро (3 млн за 50% и еще 3 млн за другие 30%). Оставшиеся 20% прав на Карраскаля останутся у «Ривер Плейт».

Как сообщает журналист Герман Гарсия Грова, выкуп Карраскаля станет обязательным, если игрок проведет 50 или более процентов матчей за ЦСКА.

Статистику футболиста можно изучить здесь.

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