Кубок Испании. 1/2 финала. «Атлетик» и «Валенсия» сыграли вничью

В первом матче 1/2 финала Кубка Испании в среду «Райо Вальекано» уступил «Бетису» (1:2).
В четверг «Атлетик» сыграл вничью с «Валенсией» (1:1).
Ответные игры пройдут 3 и 2 марта соответственно.
1/2 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 10 февраля, 23.30, «Сан-Мамес»
- Голы:
- 1:0 – 37 Рауль Гарсия, 1:1 – 65 Дуро.
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Атлетик –
Агирресабала, Лекуэ, Мартинес, Йерай Альварес (Вивиан, 46), Берчиче, Дани Гарсия (Саррага, 78), Весга, Рауль Гарсия (Сансет, 67), Беренгер, Уильямс (Вильялибре, 78), Муниаин.
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Валенсия –
Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Альдерете, Диакаби, Гайя (Тони Лато, 84), Фулькье, Солер, Мориба (Рачич, 90), Гедеш (Муса, 75), Хиль (Элдер Кошта, 84), Дуро (Маркос Андре, 90).
- Предупреждения:
- Фулькье (43), Дани Гарсия (63), Диакаби (78), Дуро (90).
- Удаление:
- Макси Гомес (45).
- Дата проведения
- 9 февраля, 23.00, «Кампо де Вальекас»
- Голы:
- 1:0 – 5 Гарсия, 1:1 – 26 Иглесиас, 1:2 – 68 Вильям Карвалью.
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Райо Вальекано –
Димитриевски, Балиу, Суарес, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья (Нтека, 75), Оскар Валентин, Трехо (Сисс, 82), Гвардиола (Фалькао, 62), Паласон (Бебе, 76).
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Бетис –
Руй Силва, Сабали, Руис, Бартра, Морено, Вильям Карвалью, Родригес, Хуанми (Тельо, 66), Фекир, Иглесиас (Эдгар Гонсалес, 90), Руибаль (Бельерин, 85).
- Предупреждения:
- Оскар Валентин (65), Руй Силва (78).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.