Кубок Испании. 1/2 финала. «Атлетик» и «Валенсия» сыграли вничью

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В первом матче 1/2 финала Кубка Испании в среду «Райо Вальекано» уступил «Бетису» (1:2).

В четверг «Атлетик» сыграл вничью с «Валенсией» (1:1).

Ответные игры пройдут 3 и 2 марта соответственно.

1/2 финала

Первые матчи

Атлетик – Валенсия 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
10 февраля, 23.30, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 37 Рауль Гарсия, 1:1 – 65 Дуро.
АтлетикАгирресабала, Лекуэ, Мартинес, Йерай Альварес (Вивиан, 46), Берчиче, Дани Гарсия (Саррага, 78), Весга, Рауль Гарсия (Сансет, 67), Беренгер, Уильямс (Вильялибре, 78), Муниаин.
ВаленсияМамардашвили, Тьерри Коррейя, Альдерете, Диакаби, Гайя (Тони Лато, 84), Фулькье, Солер, Мориба (Рачич, 90), Гедеш (Муса, 75), Хиль (Элдер Кошта, 84), Дуро (Маркос Андре, 90).
Предупреждения:
Фулькье (43), Дани Гарсия (63), Диакаби (78), Дуро (90).
Удаление:
Макси Гомес (45).

 

Райо Вальекано – Бетис 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
9 февраля, 23.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Гарсия, 1:1 – 26 Иглесиас, 1:2 – 68 Вильям Карвалью.
Райо ВальеканоДимитриевски, Балиу, Суарес, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья (Нтека, 75), Оскар Валентин, Трехо (Сисс, 82), Гвардиола (Фалькао, 62), Паласон (Бебе, 76).
БетисРуй Силва, Сабали, Руис, Бартра, Морено, Вильям Карвалью, Родригес, Хуанми (Тельо, 66), Фекир, Иглесиас (Эдгар Гонсалес, 90), Руибаль (Бельерин, 85).
Предупреждения:
Оскар Валентин (65), Руй Силва (78).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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