«Барселона» продлит контракт с Гави до 2027 года. Переговоры – в продвинутой стадии

Полузащитник «Барселоны» близок к продлению контракта с клубом.

Продление соглашения с 17-летним игроком – приоритет для тренерского штаба каталонцев. Главный тренер «Барсы» считает футболиста важной частью своего долгосрочного проекта. Сам игрок хочет остаться в «Барселоне».

Переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии, клуб предлагает футболисту контракт сроком до 2027 года с отступными в размере 1 миллиарда евро. Ранее сообщалось, что соглашение, которое предлагает «Барса», рассчитано до 2026 года.

С подробной статистикой Гави можно ознакомиться здесь.