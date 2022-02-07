Рангник о вылете из Кубка: «Разговор не о том, что это был шанс на трофей, мы просто хотели пройти дальше»

Главный тренер прокомментировал вылет команды из Кубка Англии.

Перед игрой с «Бернли» немца спросили, можно ли утверждать, что после этого клубу будет непросто претендовать на трофеи в этом сезоне.

«Да, конечно, но это чисто гипотетически. В Лиге чемпионов продолжают борьбу еще 16 команд.

Все могли заметить, насколько серьезно мы подготовились к игре с «Мидлсбро». Мы очень хотели победить.

Но мы не были достаточно эффективны в завершении и не забили достаточно голов. В таких матчах ты обычно ведешь 3:0 уже к перерыву. Однако этого не произошло.

Тем не менее не мы одни столкнулись с подобным. Например, у «Челси» и «Вест Хэма» тоже были трудности с командами из низших дивизионов.

Мы не прошли дальше, и это самое худшее. Разговор не о том, что это, возможно, был шанс на трофей, мы просто хотели пройти дальше», – сказал Рангник.