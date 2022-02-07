Гимараэс о «Ньюкасле»: «Он станет большой силой в мировом футболе. Цель на будущее – попасть в ЛЧ и выиграть ее»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс поделился мнением о будущем клуба.
«Этот клуб станет большой силой в мировом футболе. Это клуб с отличными традициями и прекрасной историей, я не сомневаюсь в своем решении перейти в «Ньюкасл».
О целях клуба
«Они (владельцы – прим.) были очень откровенны и честны в этом плане. Они не скрывали, что главная задача – остаться в Премьер-лиге в этом сезоне. Но цель на ближайшие сезоны состоит в том, чтобы попасть в Лигу чемпионов и в конечном итоге выиграть ее», – сказал Гимараэс.