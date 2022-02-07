Юрист Прокопец об улучшении Fan ID: «Фанатам нужно что-то дать: удобства, баллы и разные бонусы»

Спортивный юрист в подкасте Sports.ru «SILA Права» поделился мнением о том, как можно сделать Fan ID более удобным для болельщиков.

«Нужно сделать следующее: убрать из закона вещи, связанные с «намерением нарушить порядок», а затем оформить внятный механизм обжалования и закрытый лист причин, по которым могут лишить Fan ID.

Плюс к этому стоит посотрудничать с коммерческими операторами, которые сделают из этого конфетку и, самое главное, что-то дадут фанатам: удобства, баллы и разные бонусы», – сказал Прокопец.