Юрист Прокопец об улучшении Fan ID: «Фанатам нужно что-то дать: удобства, баллы и разные бонусы»

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Спортивный юрист Михаил Прокопец в подкасте Sports.ru «SILA Права» поделился мнением о том, как можно сделать Fan ID более удобным для болельщиков.

«Нужно сделать следующее: убрать из закона вещи, связанные с «намерением нарушить порядок», а затем оформить внятный механизм обжалования и закрытый лист причин, по которым могут лишить Fan ID.

Плюс к этому стоит посотрудничать с коммерческими операторами, которые сделают из этого конфетку и, самое главное, что-то дадут фанатам: удобства, баллы и разные бонусы», – сказал Прокопец.

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