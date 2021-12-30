Глава УЕФА о ЧМ раз в два года: «Около 75% болельщиков отвергают эту идею. Я тоже против»

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что чемпионат мира не нужно проводить раз в два года, как предлагает .

«Чтобы чемпионат мира был интересным, он должен проводиться каждые четыре года.

Кроме того, если он будет проводиться каждые два года, он уничтожит женский футбол, другие виды спорта, Олимпийские игры и так далее. Это просто плохая идея.

Чемпионат мира – крупнейшее футбольное событие, и он должен проводиться каждые четыре года. Совершенно очевидно, что около 75% болельщиков во всем мире отвергают идею проводить его каждые два года», – сказал Чеферин.