Глава УЕФА о ЧМ раз в два года: «Около 75% болельщиков отвергают эту идею. Я тоже против»

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Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что чемпионат мира не нужно проводить раз в два года, как предлагает ФИФА.

«Чтобы чемпионат мира был интересным, он должен проводиться каждые четыре года.

Кроме того, если он будет проводиться каждые два года, он уничтожит женский футбол, другие виды спорта, Олимпийские игры и так далее. Это просто плохая идея.

Чемпионат мира – крупнейшее футбольное событие, и он должен проводиться каждые четыре года. Совершенно очевидно, что около 75% болельщиков во всем мире отвергают идею проводить его каждые два года», – сказал Чеферин.

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