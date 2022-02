Правозащитники призвали АПЛ принять меры против насилия в отношении женщин. Лигу просят ввести обязательный курс о гендерном насилии

Коалиция за прекращение насилия в отношении женщин, а также организации Level Up и The Three Hijabis направили открытое письмо АПЛ и .

В нем правозащитники призвали АПЛ и FA принять меры против гендерного насилия (в отношении женщин и девочек).

Организации связались с футбольными руководителями на фоне ситуации с шотландским клубом , который подписал , обвиненного в изнасиловании. Вскоре клуб расторг с ним контракт и извинился.

«Футболисты и команды, за которые они играют, имеют уникальное положение в формировании взглядов мальчиков и мужчин. Их поведение как на поле, так и за его пределами оказывает влияние, и трансформация футбольной культуры окажет огромное влияние на общество в целом.

Настало время для FA и Премьер-лиги показать, на чьей они стороне, когда речь заходит о насилии в отношении женщин и девочек. Это означает, что клубы должны изменить свою культуру, признав, что насилие коренится в неравенстве и обусловлено жаждой власти и контроля», – говорится в письме правозащитников.

Группа призвала и FA принять следующие меры:

– Ввести обязательное обучение всех игроков, менеджеров, тренеров и владельцев по вопросам гендерного насилия;

– Создать хартию борьбы с гендерным насилием, в которой будут изложены минимальные принципы борьбы с неприемлемым поведением;

– Разработать четкие правила и протоколы в отношении сексуальных проступков, которые будут подразумевать соответствующие последствия и дисциплинарные меры в отношении провинившихся игроков – от отстранения и работы без оплаты труда до пожизненной дисквалификации.

Карьера Гринвуда рушится: его удалили из фифы, Nike приостановил контракт, партнеры отписываются в соцсетях