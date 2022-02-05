Диего Симеоне: «Хави в 2016-м говорил, что стиль «Атлетико» не для больших команд. Теперь он должен проявить себя как тренер – уверен, ему это удастся»

Главный тренер «Атлетико» высказался перед матчем 23-го тура с «Барселоной».

«В 2016 году сказал, что стиль, в котором играет «Атлетико», не для больших команд. Сейчас у него будет возможность поставить своей команде ту игру, которую он хочет, тот стиль, к которому он привык за годы в клубе. Мы же стараемся играть так, чтобы создавать нашим соперникам неприятности.

Если ты всю жизнь провел в определенных условиях, то не будешь понимать другие. Я с уважением отношусь к его мнению, он обладал достаточным мастерством для того, чтобы хорошо играть за «Барселону» на протяжении всей карьеры. Его партнерами были великие футболисты, они добились огромного успеха. Теперь же он должен проявить себя как тренер, и я уверен, что ему это удастся.

Мне нравится, как играет «Барселона». Он привил ей свою философию. У него есть все необходимые инструменты для того, чтобы команда придерживалась этого стиля.

С момента моего появления в всегда сражалась за победу во всех турнирах.

Нас ждет важный матч против конкурента, будет интересно. Нам до сих пор не удавалось победить у «Барсы» дома», – сказал Симеоне.