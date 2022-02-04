Кафу: «Нынешний футбол однообразен и роботизирован. Раньше игра была прекрасна, теперь ждешь, что скажет машина»

Бывший защитник и сборной Бразилии Кафу поделился мыслями о современном футболе.

– Сейчас футболисты лучше подготовлены. У всех есть физиотерапевты, личные тренеры, датчики... Вы бы хотели иметь что-то из этого в свое время?

– В наше время всего этого было мало, а футбола было много. Теперь все наоборот – мало футбола, много технологий.

Думаю, это проблема. Нужно больше играть, дайте больше игры! Многое изменилось, и уровень футбола выровнялся, но при этом упал.

– Технологии и все, что окружает футбол, вредят зрелищу и игре?

– Отвечу вопросом на вопрос. Раньше технологий не было, а футбол был прекрасен, верно? Все играли, обсуждали, все происходило на поле. Футбол был динамичным, были ошибки... На следующий день все спорили, и будто ничего и не было.

Сейчас футбол однообразен и роботизирован. Теряется суть, пропадают эти споры в кофейнях. Теряется сам вкус обсуждения. Теперь ты смотришь матч и ждешь минуту, две, три, четыре, пять, пока кто-нибудь не забьет.

Теперь просто ждешь, что скажет машина. Думаю, что все это вредит зрелищу.

– Сейчас вам не так интересно смотреть футбол, как раньше?

– Да, сейчас мне чаще скучно. В футболе слишком много пауз. Падает один игрок, потом другой, потом игра останавливается на пять минут... И так без конца, – высказался Кафу.