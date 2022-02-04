Депутат Свищев о кричалке «Путин – #####!» на матче Украина – Россия: «Придурки наказали себя и свою команду. Направим претензию»

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал поведение украинских болельщиков во время матча Россия – Украина (3:2) в 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу.

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«К сожалению, наши опасения оправдались. Мы понимаем, что выкрики были со стороны специально подъехавших псевдоболельщиков, которые на самом деле приехали не поддерживать свою команду, а вести провокационные действия, направленные на то, чтобы дестабилизировать обстановку и сорвать матч.

Нашим ребятам надо взять волю в кулак и показать максимальные спортивные возможности. А организаторам нужно навести порядок, потому что все находится в их руках. Организаторы могут наказать провокаторов и хулиганов.

Одновременно с этим мы обязательно подготовим свою претензию и направим ее в установленном порядке. Думаю, украинская сторона будет наказана в виде штрафа или иного взыскания.

Вот кого наказали эти придурки, которые орут и визжат? Себя и свою команду. Практически уверен в том, что наказание последует неминуемо», – заявил Свищев.

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