Товарищеские матчи. Гол Алипа принес «Зениту» победу над «Мидтьюлландом», «Ростов» и «Хэкен» голов не забили

Клубы РПЛ проводят контрольные игры в преддверии весенней части сезона.
Товарищеские матчи
Португалия
«Зенит» Россия – «Мидтьюлланд» Дания – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Алип (40).
«Зенит»: Одоевский, Чистяков (Ловрен, 46), Алип, Сутормин (Адамов, 46), Сантос, Оздоев, Кузяев (Ерохин, 46), Малком, Клаудиньо, Мостовой, Дзюба (Алберто, 46).
Испания
«Ростов» Россия – «Хэкен» Швеция – 0:0 (0:0)
«Ростов» (1-й тайм): Бабурин, Калинин, Осипенко, Баштуш, Терентьев, Хасимото, Глебов, Гигович, Байрамян, Комличенко, Полоз.
«Ростов» (2-й тайм): Песьяков, Калинин, Тугарев, Соу, Турищев, Фольмер, Глебов, Мелехин, Осипенко, Сухомлинов, Сильянов.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.