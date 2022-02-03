Товарищеские матчи. Гол Алипа принес «Зениту» победу над «Мидтьюлландом», «Ростов» и «Хэкен» голов не забили

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Клубы РПЛ проводят контрольные игры в преддверии весенней части сезона.

Товарищеские матчи

Португалия

«Зенит» Россия – «Мидтьюлланд» Дания – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Алип (40).

«Зенит»: Одоевский, Чистяков (Ловрен, 46), Алип, Сутормин (Адамов, 46), Сантос, Оздоев, Кузяев (Ерохин, 46), Малком, Клаудиньо, Мостовой, Дзюба (Алберто, 46).

Испания

«Ростов» Россия – «Хэкен» Швеция – 0:0 (0:0)

«Ростов» (1-й тайм): Бабурин, Калинин, Осипенко, Баштуш, Терентьев, Хасимото, Глебов, Гигович, Байрамян, Комличенко, Полоз.

«Ростов» (2-й тайм): Песьяков, Калинин, Тугарев, Соу, Турищев, Фольмер, Глебов, Мелехин, Осипенко, Сухомлинов, Сильянов.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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