«Рубин» отдал Ивана Игнатьева в аренду «Крыльям Советов» с правом выкупа

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Нападающий Иван Игнатьев стал игроком «Крыльев Советов».

23-летний игрок будет играть за самарскую команду на правах аренды до конца сезона.

«Крылья» имеют право выкупа футболиста. Игнатьев будет выступать за самарцев под номером 85.

«Иван Игнатьев – молодой талантливый нападающий. В последнее время ему не удавалось реализовать свой потенциал, но мы знаем его возможности и надеемся, что в «Крыльях» у него все получится.

Ване есть что доказывать. Он подходит под стилистику нашей игры.

Мы довольны, что наша команда пополнилась качественным футболистом, – сказал спортивный директор клуба Сергей Корниленко.

В текущем сезоне Игнатьев провел 10 матчей за «Рубин» и не отметился результативными действиями. Его полная статистика – здесь.

Фото: официальный сайт «Крыльев Советов»

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