«Рубин» отдал Ивана Игнатьева в аренду «Крыльям Советов» с правом выкупа

Нападающий Иван Игнатьев стал игроком «Крыльев Советов».
23-летний игрок будет играть за самарскую команду на правах аренды до конца сезона.
«Крылья» имеют право выкупа футболиста. Игнатьев будет выступать за самарцев под номером 85.
«Иван Игнатьев – молодой талантливый нападающий. В последнее время ему не удавалось реализовать свой потенциал, но мы знаем его возможности и надеемся, что в «Крыльях» у него все получится.
Ване есть что доказывать. Он подходит под стилистику нашей игры.
Мы довольны, что наша команда пополнилась качественным футболистом, – сказал спортивный директор клуба Сергей Корниленко.
В текущем сезоне Игнатьев провел 10 матчей за «Рубин» и не отметился результативными действиями. Его полная статистика – здесь.
Фото: официальный сайт «Крыльев Советов»