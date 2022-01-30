Вингер «Порту» Диас проходит медосмотр для «Ливерпуля». Он переходит за 40+20 млн евро

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Вингер «Порту» Луис Диас Маруланда завершает трансфер в «Ливерпуль».

25-летний колумбиец проходит медосмотр перед трансфером в мерсисайдский клуб. Первую часть медосмотра в Аргентине он уже прошел. 

Луис подпишет контракт до 2027 года. Клубы договорились о трансфере за 40 млн евро, еще 20 млн евро предусмотрено в качестве бонусов.

Вопросы с документацией, необходимой для трансфера, будут решены в ближайшее время.

В этом сезоне левый полузащитник провел 28 матчей за «Порту» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.

Полная статистика футболиста – здесь.

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