Вингер «Порту» Диас проходит медосмотр для «Ливерпуля». Он переходит за 40+20 млн евро

Вингер «Порту» Луис Диас Маруланда завершает трансфер в «Ливерпуль».
25-летний колумбиец проходит медосмотр перед трансфером в мерсисайдский клуб. Первую часть медосмотра в Аргентине он уже прошел.
Луис подпишет контракт до 2027 года. Клубы договорились о трансфере за 40 млн евро, еще 20 млн евро предусмотрено в качестве бонусов.
Вопросы с документацией, необходимой для трансфера, будут решены в ближайшее время.
В этом сезоне левый полузащитник провел 28 матчей за «Порту» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.
Полная статистика футболиста – здесь.