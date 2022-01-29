Сборную Польши возглавит экс-тренер «Легии» Михневич, объявят 31-го. Он побеждал «Спартак» в сентябре (Meczyki)

Сборную Польши возглавит бывший главный тренер «Легии» Чеслав Михневич, утверждает Meczyki.

В последнее время Польский футбольный союз активизировал работу в части поиска замены Паулу Соузе и был близок к заключению контракта с Адамом Навалкой.

Однако руководитель организации Цезари Кулеша, испытывавший сомнения по поводу того, стоит ли возвращать бывшего тренера в сборную страны, решил проверить также вариант с Михневичем и в итоге остановился именно на нем.

О назначении специалиста планируют объявить 31 января.

Вероятно, с Михневичем будет заключен краткосрочный контракт, и основной задачей станет победа в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. 24 марта сборная Польши проведет полуфинальную игру с Россией.

Михневич покинул «Легию» в конце октября, когда клуб занимал 15-е место в чемпионате страны. В сентябре обыграла в гостях «Спартак» (1:0) в матче группового этапа Лиги Европы.