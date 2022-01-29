Лэмпарду предложили возглавить «Эвертон». Фрэнк впечатлил руководство на собеседовании

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Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард близок к тому, чтобы возглавить «Эвертон».

43-летний специалист успешно прошел второе собеседование, где он впечатлил руководство «ирисок» во главе с владельцем клуба Фарадом Мошири.

По итогам собеседования англичанину предложили пост главного тренера, сообщает The Telegraph.

Если Лэмпард примет предложение, то приступит к работе уже на следующей неделе и будет готовить «Эвертон» к матчу Кубка Англии с «Брентфордом».

Лэмпард находится без работы более года. Ранее он вел переговоры с «Кристал Пэлас», «Астон Виллой» и «Норвичем», но по разным причинам не был назначен ни в один из этих клубов.

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