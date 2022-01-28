Хавбек «Бетиса» Карвалью: «Зенит» – тяжелый соперник, мы не привыкли играть на таком холоде. Верим, что можем пройти дальше»

Полузащитник «Бетиса» поделился мыслями о предстоящих стыковых матчах с , передает корреспондент Sports.ru Тимур Боков.

«Это будет сложный матч. Мы сыграем первый матч в гостях. Мы не привыкли играть на таком холоде, это совсем не Севилья. Мы будем стараться победить, но нам предстоит сложная игра. Мы знаем, что «Зенит» – тяжелый соперник и нам будет нелегко с ними, но мы верим, что можем победить и пройти дальше.

Этот сезон пока что идет очень хорошо, команда много работает. Мы хотим в Лигу чемпионов, эта цель очень важна для нас, и мы собираемся доказать это на поле.

«Бетис» готов к каждой встрече, мы много работаем на тренировках. У нас потрясающий тренер – Мануэль [Пеллегрини] помогает стать сильнее каждому из нас, мы обожаем работать с ним. «Бетис» ставит себе самые высокие задачи в этом сезоне», – высказался футболист.

«Зенит» примет 17 февраля.