Хави: «Добыли три золотых очка, солнце взошло. Майка «Барсы» на 20 кг тяжелее, чем в любом другом клубе»

Главный тренер «Барселоны» Хави дал комментарий после победы над (1:0) в матче 22-го тура .

«Мы ждали этой игры. Мы пытались действовать в разных схемах – в три защитника, в четыре. Потом мы играли по схеме 3-4-3, и это дорого нам обошлось.

У нас непростая ситуация. Нужно страдать, и сегодня мы знали, как это делать. Нам было непросто, но мы добыли три золотых очка. То, что мы не пропустили, тоже важно.

Сейчас у игроков нет уверенности в себе. То, что их окружает, иногда идет во вред. Например, Альба провел отличный матч, как и Бускетс, и Пике, которых критиковали. Футболка «Барсы» на 20 килограммов тяжелее, чем в любом другом клубе. Френки [де Йонг] выглядел лучше.

Сегодня солнце взошло», – сказал .

«Барса» вышла на 5-е место в Ла Лиге. Отставание от «Атлетико» – 1 очко, от «Реала» – 15 при игре в запасе