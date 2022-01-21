Языджи о ЦСКА: «Я очень рад перейти в такой большой клуб. Хочу выиграть что-нибудь значимое»

Новичок ЦСКА Юсуф Языджи высказался о переходе в московский клуб на правах аренды из «Лилля».

«Я очень рад, что совершил переход в такой большой клуб как ЦСКА. Сейчас мне не терпится поскорее выйти на поле.

Мой характер таков, что я не люблю много говорить – просто хочу играть, побеждать вместе с моей новой командой и выиграть с ней что-нибудь значимое. Для этого я и пришел в ЦСКА!» – сказал турецкий хавбек.

Юсуф уже присоединился к армейцам на сборе в Кампоаморе. Он познакомился с тренерским штабом, футболистами и персоналом команды и принял участие в вечерней тренировке красно-синих.

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