Зарплата 18-летнего хавбека Соколова в «Крыльях» составит 500 тысяч рублей в месяц плюс премиальные

Хавбек «Химок» Артем Соколов подпишет контракт с «Крыльями Советов».
Месячная зарплата 18-летнего футболиста составит 500 тысяч рублей плюс премиальные, сообщает «РБ Спорт».
«Крылья» также подпишут контракт с 19-летним защитником «Олимпа-Долгопрудного» Яном Гудковым. Месячная зарплата игрока составит 250 тысяч рублей плюс премиальные.
Напомним, оба игрока – воспитанники футбольной школы «Чертаново». Их агент – Павел Андреев, который работает с большинством нынешних футболистов «Крыльев Советов». Ранее Соколов и Гудков прибыли на сборы команды в Турцию.
В этом сезоне на счету Соколова 12 матчей в РПЛ за «Химки» и одна голевая передача. Гудков провел в составе «Олимпа-Долгопрудного» 22 матча в Олимп-ФНЛ.