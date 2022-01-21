Зарплата 18-летнего хавбека Соколова в «Крыльях» составит 500 тысяч рублей в месяц плюс премиальные

Хавбек «Химок» Артем Соколов подпишет контракт с «Крыльями Советов».

Месячная зарплата 18-летнего футболиста составит 500 тысяч рублей плюс премиальные, сообщает «РБ Спорт».

«Крылья» также подпишут контракт с 19-летним защитником «Олимпа-Долгопрудного» Яном Гудковым. Месячная зарплата игрока составит 250 тысяч рублей плюс премиальные.

Напомним, оба игрока – воспитанники футбольной школы «Чертаново». Их агент – , который работает с большинством нынешних футболистов . Ранее Соколов и Гудков прибыли на сборы команды в Турцию.

В этом сезоне на счету Соколова 12 матчей в за и одна голевая передача. Гудков провел в составе «Олимпа-Долгопрудного» 22 матча в .