Педри забил на 93-й после ассиста бисиклетой от Дани Алвеса и перевел матч «Атлетик» – «Барса» в овертайм

«Барселона» отыгралась в концовке матча 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика» (2:2, овертайм).
На 3-й добавленной к основному времени минуте счет сравнял полузащитник каталонцев Педри.
Голевую передачу, пробив в штрафной через себя в падении, сделал 38-летний защитник Дани Алвес. Это уже второе его результативное действие за «Барсу» после возвращения.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Барселона».
PEDRI EQUALIZER AT THE DEATH FOR BARCA🔊pic.twitter.com/UjxbqBtJ20— PointsBet Sportsbook (@PointsBetUSA) January 20, 2022