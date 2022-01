Педри забил на 93-й после ассиста бисиклетой от Дани Алвеса и перевел матч «Атлетик» – «Барса» в овертайм

отыгралась в концовке матча 1/8 финала Кубка Испании против (2:2, овертайм).

На 3-й добавленной к основному времени минуте счет сравнял полузащитник каталонцев .

Голевую передачу, пробив в штрафной через себя в падении, сделал 38-летний защитник . Это уже второе его результативное действие за «Барсу» после возвращения.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Барселона».

PEDRI EQUALIZER AT THE DEATH FOR BARCA🔊pic.twitter.com/UjxbqBtJ20