Педри забил на 93-й после ассиста бисиклетой от Дани Алвеса и перевел матч «Атлетик» – «Барса» в овертайм

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«Барселона» отыгралась в концовке матча 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика» (2:2, овертайм).

На 3-й добавленной к основному времени минуте счет сравнял полузащитник каталонцев Педри.

Голевую передачу, пробив в штрафной через себя в падении, сделал 38-летний защитник Дани Алвес. Это уже второе его результативное действие за «Барсу» после возвращения.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Барселона».

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