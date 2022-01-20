«Украинцы говорят, что войны с Россией не будет. США вмешаются». Бразилец Ранжел из «Ворсклы» о политике

Бразильский нападающий «Ворсклы» поделился мнением о ситуации на Украине.

«По прибытии в аэропорт Киева у меня была 3-часовая поездка в мой город (вероятно, речь о Полтаве – прим. Sports.ru), и я видел солдат на улицах. Никогда не видел такого, так как обычно не пользуюсь этим маршрутом, но возле аэропорта я видел много солдат.

Мы начали спрашивать украинцев о правдивости новостей, но они сказали, что ничего не будет. Говорят, что если Россия нападет на Украину, то это запустит мировую войну, так как вмешаются США. Но это правда, что в Харькове есть солдаты.

У меня есть друг в , и я спросил его, что пишут в российской прессе. Он ответил, что это действительно касательно российских солдат, и если бы они планировали нападать, то на целый регион, в который входит мой город. Никогда не знаешь, что может произойти.

На Украине был город, где мы играли, но я не помню точное название – он весь разрушен. Это расстраивает меня. Мы прибыли, настраивались, тренировались, быстро возвращались в отель, провели матч и вернулись в Полтаву. Было непросто подготовиться в таких условиях.

Если говорить о более отдаленных городах, некоторые разрушены и медленно восстанавливаются. Украинцы говорят, что в Донецке солдаты умирают каждый день, что война продолжается. И «Шахтер» не думает о возвращении назад.

Мы, игроки, задаемся вопросом, что будет с нашими контрактами в случае войны. Украинцы говорят, что наши соглашения утратят силу и нас отправят в наши страны. Это порождает сомнение, недоверие, но надо посмотреть, как страна будет противостоять этой ситуации», – сказал Ранжел в интервью Lance.