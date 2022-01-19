Тухель об 1:1 с «Брайтоном»: «Челси» устал морально и физически. Парням нужно несколько дней отдыха, другого решения нет»

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Главный тренер «Челси» Томас Тухель дал комментарий после ничьей с «Брайтоном» (1:1) в рамках АПЛ.

«Мы выглядели уставшими, и это действительно так. Мы знали, что «Брайтон» хорошо готов, у них было больше времени на подготовку. Вы видели, что стадион праздновал так, будто они победили.

Мы все перепробовали, но мы устали морально и физически, это было видно. Нам нужно несколько выходных. Парням нужно несколько дней отдыха, другого решения нет.

Сейчас сложно быть строгим по отношению к нашим игрокам, так как я знаю, что происходит. Даже по реакции на гол видно, что они устали. Это было чувство облегчения. Такой мне сейчас видится команда», – сказал Тухель.

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