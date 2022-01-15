Томас Тухель: «Никто не догонит «Ман Сити», если они продолжат побеждать в каждом матче. «Челси» заслужил ничью»

Главный тренер поделился мыслями после поражения от «Манчестер Сити» (0:1) в 22-м туре .

«Такое могло случиться. Мы заслужили ничью. Мы не допускали явных моментов – один пришел после серьезной ошибки в первом тайме. Но давление на нас было не таким уж и сильным.

Мы нормально сыграли. Я полностью удовлетворен самоотдачей. Мы выигрывали у «Ман Сити» в подобных матчах. Теперь ощущения совсем иные, но все сложилось так, как сложилось.

У нас было восемь или девять переходов в атаку и ноль касаний в штрафной. Это просто нехватка точности и самообладания. Мы допускали слишком много простых потерь, это недопустимо на таком уровне. Сегодня это стало большой проблемой для нас.

Бывали моменты, когда мы страдали, но не сильнее, чем в первом тайме. В первой половине игры мы могли сыграть гораздо лучше и создать более качественные моменты, если бы лучше контролировали мяч».

О борьбе за титул

«Не мне отвечать на этот вопрос. Мы не сдадимся, но никто не догонит , если они продолжат побеждать в каждом матче», – сказал Тухель для BT Sport.