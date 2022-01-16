Анчелотти выиграл 21-й трофей в карьере и 5-й с «Реалом»

«Реал Мадрид» победил (2:0) в финале Суперкубка Испании.

Главный тренер мадридцев , уже работавший в Испании (2013-2015), взял с командой пятый трофей. До этого были победы в Лиге чемпионов, клубном чемпионате мира, Суперкубке УЕФА и Кубке Испании.

Всего за карьеру у 62-летнего итальянца 21 трофей, включая три победы в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в четырех топ-лигах Европы – Италии, Англии, Германии и Франции.

Карло работал в «Ювентусе», «Милане», «Челси», «ПСЖ», «Баварии» и других клубах.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.