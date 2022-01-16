Лэмпард, Руни, Поттер и Мартинес – в шорт-листе «Эвертона» на пост главного тренера

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«Эвертон» рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера команды.

Сегодня мерсисайдский клуб отправил в отставку Рафаэля Бенитеса. В последних 15 играх АПЛ «ириски» одержали всего одну победу.

По данным Sky Sports, в шорт-лист «Эвертона» входят бывший тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, возглавляющий «Дерби Каунти» Уэйн Руни, Грэм Поттер из «Брайтона», главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес и экс-тренер «Лиона» и «Ромы» Руди Гарсия. Также возможен вариант, что команду до конца сезона примет Данкан Фергюсон.

«Эвертон» идет на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав в 19 матчах 19 очков.

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