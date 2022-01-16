Лэмпард, Руни, Поттер и Мартинес – в шорт-листе «Эвертона» на пост главного тренера

«Эвертон» рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера команды.

Сегодня мерсисайдский клуб отправил в отставку . В последних 15 играх АПЛ «ириски» одержали всего одну победу.

По данным Sky Sports, в шорт-лист входят бывший тренер , возглавляющий , из , главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес и экс-тренер и «Ромы» . Также возможен вариант, что команду до конца сезона примет .

«Эвертон» идет на 16-м месте в турнирной таблице , набрав в 19 матчах 19 очков.