Миранчук и «Дженоа» договорились о переходе. Для трансфера нужно согласие «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» близок к переходу в .

Клуб, возглавляемый Андреем Шевченко, и российский полузащитник достигли соглашения о переходе, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Для завершения сделки «Дженоа» ждет согласия «Аталанты». Главный тренер бергамасков попросил дать ему несколько дней, прежде чем отпустить игрока. хочет оценить ситуацию с травмированными.

Не уточняется, идет ли речь об аренде или полноценном трансфере Алексея.