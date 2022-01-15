Миранчук и «Дженоа» договорились о переходе. Для трансфера нужно согласие «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук близок к переходу в «Дженоа».
Клуб, возглавляемый Андреем Шевченко, и российский полузащитник достигли соглашения о переходе, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Для завершения сделки «Дженоа» ждет согласия «Аталанты». Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини попросил дать ему несколько дней, прежде чем отпустить игрока. «Аталанта» хочет оценить ситуацию с травмированными.
Не уточняется, идет ли речь об аренде или полноценном трансфере Алексея.