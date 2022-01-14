Жиго не намерен обсуждать новый контракт со «Спартаком» из-за суда с бывшей женой по поводу опеки над сыном

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Защитник Самуэль Жиго не намерен обсуждать продление контракта со «Спартаком».

Стороны не дошли до обсуждения конкретных условий из-за семейных обстоятельств, касающихся сына француза, сообщает «Чемпионат».

У Самюэля идет суд с бывшей женой по поводу опеки над сыном. Ребенок родился 1 января 2019-го во Франции. Супруга отказалась переезжать в Россию, пара развелась, а сын остался жить с матерью.

По французским законам необходимо, чтобы Жиго постоянно находился рядом с ребенком. Только в этом случае он может получить возможность опеки над ним.

Статистику Жиго можно найти здесь.

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