Россия – на 8-м месте по расходам на трансферы в 2021-м. Английские клубы потратили больше всех – 1,386 млрд долларов

представила отчет о трансферах в мировом футболе за 2021 год.

Англия заняла первое место по сумме расходов на трансферы в прошлом году. Клубы из этой страны потратили 1,386 миллиарда долларов на покупку футболистов.

Россия заняла 8-е место в мире по этому показателю. Российские клубы потратили на трансферы 131,2 миллиона долларов в 2021 году.

Топ-10 стран по тратам на трансферы в 2021 году:

1. Англия – 1,386 миллиарда долларов;

2. Италия – 667,7 млн;

3. Франция – 511,8 млн;

4. Германия – 451,9 млн;

5. Испания – 347,8 млн;

6. Бельгия – 179,9 млн;

7. США – 159,9 млн;

8. Россия – 131,2 млн;

9. Турция – 107,2 млн;

10. Португалия – 100,2 млн.