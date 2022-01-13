«Зенит» предложит Ракицкому контракт на год или по схеме «1+1». Переговоры пройдут до лета

планирует продлить контракт с защитником Ярославом Ракицким, утверждает «РБ-Спорт».

Руководство клуба не собирается делать предложение украинцу сейчас, но и дожидаться конца сезона не станет.

Основных вариантов нового соглашения два: на один сезон или на один сезон с опцией продления на второй.

Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года. В текущем сезоне на его счету 15 игр в и 1 гол. Подробно со статистикой 32-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Агент Ракицкого о продлении контракта: «Пока ничего конкретного от «Зенита» нет. Интерес от других команд? Есть разговоры»