37-летний Ещенко может завершить карьеру в январе. Ему предложат должность в структуре клуба

Защитник думает о своем будущем.

37-летний футболист может официально завершить игровую карьеру к началу первых январских сборов команды, сообщает Metaratings.ru.

Если Ещенко примет такое решение, «Спартак» предложит ему должность в структуре клуба.

9 февраля Ещенко исполнится 38 лет. Он перешел в «Спартак» летом 2016 года и в первом же сезоне выиграл с командой чемпионский титул.

В этом сезоне Ещенко ни разу не выходил на поле в составе «Спартака» и провел одну игру за «Спартак-2».