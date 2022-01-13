«Химки» объявили о трансфере Жиркова и представили его на фоне противотанковых ежей

«Химки» объявили о трансфере защитника Юрия Жиркова.
Подмосковный клуб выложил фото, где 38-летний футболист держит футболку «Химок» в руках и стоит на фоне противотанковых ежей.
Жирков прошел углубленное медицинское обследование и подписал контракт до конца сезона с опцией продления еще на один год.
Последним клубом Жиркова был «Зенит», который он покинул летом 2021 года.
Напомним, что Жирков увлекается историей, он создал музей Великой Отечественной войны.
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