«Химки» объявили о трансфере Жиркова и представили его на фоне противотанковых ежей

«Химки» объявили о трансфере защитника .

Подмосковный клуб выложил фото, где 38-летний футболист держит футболку «Химок» в руках и стоит на фоне противотанковых ежей.

Жирков прошел углубленное медицинское обследование и подписал контракт до конца сезона с опцией продления еще на один год.

Последним клубом Жиркова был «Зенит», который он покинул летом 2021 года.

Напомним, что Жирков увлекается историей, он создал музей Великой Отечественной войны.

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