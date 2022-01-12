«Кокорина на тренировках почти не видел, он все время был на койке. Даже не пытался помочь себе». Экс-помощник Пранделли о форварде «Фиорентины»

Ренато Бузо, один из помощников бывшего главного тренера «Фиорентины» , поделился воспоминаниями о работе с форвардом .

«Кокорина за три месяца в клубе я на тренировочном поле почти не видел. Он постоянно был травмирован, все время проводил на койке, а на поле почти не появлялся.

Думаю, Пранделли поработал с ним только десять дней. Понять его было сложно. Он все время говорил, что у него есть какие-то проблемы: то с мышцей-сгибателем, то с четырехглавой мышцей.

Он был интровертом, с ним было сложно общаться, он пришел из другого мира и даже не пытался помочь самому себе», – сказал Бузо.

Чезаре Пранделли: «Кокорину нужно дать время. Платини потребовалось 6 месяцев, чтобы привыкнуть к менталитету Серии А»