«Кайрат»: «Зенит» пригласил Алипа на сбор. Верим в тебя, Нурик»

В «Кайрате» подтвердили, что защитник Нуралы Алип пройдет просмотр в .

«Официально: был приглашен в ФК «Зенит» для прохождения УМО (углубленного медицинского обследования – прим. Sports.ru) и первого учебно-тренировочного сбора вместе с основной командой.

Сборы состоятся с 13 января 2022 года по 25 января 2022 года включительно в ОАЭ.

Верим в тебя, Нурик! ✊🏼 💛🖤» – говорится в сообщении «Кайрата».

Нуралы выступает за с 2018 года. За это время он стал чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны.

В 99 играх за клуб Алип забил 5 голов, отдал 4 голевых паса, заработал 19 желтых и 1 красную карточку. Его статистика – здесь.