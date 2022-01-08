«Барса» может подписать Адама Траоре на замену Дембеле. Воспитанник каталонцев хочет вернуться в клуб

Вингер «Вулверхэмптона» привлек внимание «Барселоны».

Каталонцы могут подписать 25-летнего игрока, если не удастся продлить контракт с , сообщает Diario Sport.

Трансферу могут поспособствовать хорошие отношения «Барсы» с агентом испанца , а также с самим , которому «блауграна» продала защитника Нелсона Семеду и отдала в аренду хавбека Франсишку Тринкау.

Кроме того, Траоре, являющийся воспитанником «Барселоны», хотел бы вернуться в испанский клуб. Он общается с Жорди Альбой, Серджи Бускетсом, Серджи Роберто и Ферраном Торресом.