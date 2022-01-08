«Барса» может подписать Адама Траоре на замену Дембеле. Воспитанник каталонцев хочет вернуться в клуб

Вингер «Вулверхэмптона» Адама Траоре привлек внимание «Барселоны».
Каталонцы могут подписать 25-летнего игрока, если не удастся продлить контракт с Усманом Дембеле, сообщает Diario Sport.
Трансферу могут поспособствовать хорошие отношения «Барсы» с агентом испанца Жорже Мендешем, а также с самим «Вулверхэмптоном», которому «блауграна» продала защитника Нелсона Семеду и отдала в аренду хавбека Франсишку Тринкау.
Кроме того, Траоре, являющийся воспитанником «Барселоны», хотел бы вернуться в испанский клуб. Он общается с Жорди Альбой, Серджи Бускетсом, Серджи Роберто и Ферраном Торресом.