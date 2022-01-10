Пике о матче с «Реалом» в Суперкубке: «Мы хорошо сыграем и выйдем в финал, думаю»

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Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился ожиданиями от матча против «Реала» в полуфинале Суперкубка Испании.

«Мы подходим к этому матчу в удачное для нас время. Мы растем, и я думаю, что мы хорошо сыграем и выйдем в финал.

В той ситуации, в которой мы находимся, каждая победа делает нас сильнее. Конечно, выигранный титул придаст нам уверенности. Это окажет очень хорошее влияние на нас в следующие месяцы и поможет нам вырасти как команде», – сказал Пике.

Матч «Барселона» – «Реал» состоится 12 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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