Пике о матче с «Реалом» в Суперкубке: «Мы хорошо сыграем и выйдем в финал, думаю»

Защитник «Барселоны» поделился ожиданиями от матча против в полуфинале Суперкубка Испании.

«Мы подходим к этому матчу в удачное для нас время. Мы растем, и я думаю, что мы хорошо сыграем и выйдем в финал.

В той ситуации, в которой мы находимся, каждая победа делает нас сильнее. Конечно, выигранный титул придаст нам уверенности. Это окажет очень хорошее влияние на нас в следующие месяцы и поможет нам вырасти как команде», – сказал Пике.

Матч – «Реал» состоится 12 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.