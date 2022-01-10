Конфликт Гончаренко с Хашигом – причина увольнения тренера из «Краснодара» («РБ Спорт»)

Стали известны некоторые причины увольнения с поста главного тренера .

По данным «РБ Спорт», у 44-летнего специалиста произошел конфликт с генеральным директором клуба .

Причиной разногласий Гончаренко и Хашига послужило увольнение одного из помощников тренера Руслана Зубика в декабре прошлого года.

«Да, между сторонами действительно произошел конфликт. В отпуск стороны ушли на негативе. Владелец клуба не мог сразу принять Гончаренко, чтобы уладить вопрос, так как был занят, а затем уже тренер не выходил на связь.

Гончаренко считал, что после выхода из отпуска они вернутся к этому вопросу и решат данный конфликт. Галицкий назначил дедлайн тренеру, он ему не ответил, и поэтому владелец принял такое решение — уволить его.

Галицкий хотел узнать видение Гончаренко на возникший конфликт, но ответа не дождался. Все говорит о том, что отставка точно не планировалась, так как у команды до сих пор нет главного тренера», – рассказал источник «РБ Спорт».

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