«Реал» опережает «Барсу» на 17 очков, «Атлетико» – на 16, «Севилью» – на 5. У преследователей по игре в запасе

«Реал» увеличил отрыв от «Атлетико» и «Барселоны» в таблице Ла Лиги по итогам 20-го тура.

Команда Диего Симеоне сыграла вничью с (2:2). Каталонцы накануне потеряли очки в игре с «Гранадой» (1:1), а «Мадрид» разгромил «Валенсию» (4:1).

«Бетис», который на текущий момент идет третьим, поделил очки с (1:1), а , занимающая второе место, одолела (1:0).

«Реал» лидирует с 49 очками после 21 матча. У «Севильи» 44 балла, набрал 34 балла, и – по 33, «Барса» – 32. Все преследователи «Мадрида» провели по 20 игр.