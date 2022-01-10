«Реал» опережает «Барсу» на 17 очков, «Атлетико» – на 16, «Севилью» – на 5. У преследователей по игре в запасе

«Реал» увеличил отрыв от «Атлетико» и «Барселоны» в таблице Ла Лиги по итогам 20-го тура.
Команда Диего Симеоне сыграла вничью с «Вильярреалом» (2:2). Каталонцы накануне потеряли очки в игре с «Гранадой» (1:1), а «Мадрид» разгромил «Валенсию» (4:1).
«Бетис», который на текущий момент идет третьим, поделил очки с «Райо Вальекано» (1:1), а «Севилья», занимающая второе место, одолела «Хетафе» (1:0).
«Реал» лидирует с 49 очками после 21 матча. У «Севильи» 44 балла, «Бетис» набрал 34 балла, «Атлетико» и «Реал Сосьедад» – по 33, «Барса» – 32. Все преследователи «Мадрида» провели по 20 игр.