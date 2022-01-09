Миранчук сделал 2 голевых паса, выйдя на замену на 73-й минуте против «Удинезе». У него 1+3 за 387 минут в Серии А в сезоне

Теги Удинезе Аталанта серия А Италия Луис Муриэль Алексей Миранчук Марио Пашалич Йоаким Мэле Футбол

«Аталанта» разгромила «Удинезе» в матче 21-го тура чемпионата Италии (6:2).

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук отметился двумя голевыми передачами, выйдя на замену.

26-летний хавбек заменил Марио Пашалича на 73-й минуте. На 76-й минуте после его паса забил Луис Муриэль, а на 89-й – Йоаким Мэле.

Это 3-е и 4-е результативные действия Миранчука в этом розыгрыше Серии А (1+3). Сегодня он проводит 11-й матч, однако в стартовом составе он выходил всего четыре раза.

Без учета добавленного времени Миранчук провел на поле 387 минут в лиге, у него в среднем результативное действие каждые 97 минут.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Аталанта».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные