Миранчук сделал 2 голевых паса, выйдя на замену на 73-й минуте против «Удинезе». У него 1+3 за 387 минут в Серии А в сезоне

разгромила в матче 21-го тура чемпионата Италии (6:2).

Российский полузащитник бергамасков отметился двумя голевыми передачами, выйдя на замену.

26-летний хавбек заменил на 73-й минуте. На 76-й минуте после его паса забил , а на 89-й – Йоаким Мэле.

Это 3-е и 4-е результативные действия Миранчука в этом розыгрыше Серии А (1+3). Сегодня он проводит 11-й матч, однако в стартовом составе он выходил всего четыре раза.

Без учета добавленного времени Миранчук провел на поле 387 минут в лиге, у него в среднем результативное действие каждые 97 минут.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Аталанта».